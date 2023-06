Λάρισα

Λάρισα: Νεαρή γυναίκα εγκλωβίστηκε σε φαράγγι (εικόνες)

Εγκλωβίστηκε σε βράχο, ελάχιστα δίπλα σε γκρεμό βάθους περίπου 100 μέτρων και μάλιστα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες καθώς άρχισε να βρέχει

Τυχερή στην… ατυχία της στάθηκε μία νεαρή Πολωνή καθώς η προσπάθειά της να διασχίσει το διάσημο φαράγγι της Καλυψούς στην περιοχή του Κόκκινου Νερού, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της.

Η νεαρή ξεκίνησε πεζοπορία από το μεσημέρι της Πέμπτης χρησιμοποιώντας εφαρμογή πλοήγησης. Χρησιμοποίησε στίγμα διαδρομής για είσοδο στο φαράγγι από ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο που χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες για κατάβαση. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί σε βράχο, ελάχιστα δίπλα σε γκρεμό βάθους περίπου 100 μέτρων και μάλιστα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες καθώς άρχισε να βρέχει!

Η γυναίκα έκανε χρήση του διεθνή αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και ειδοποίησε τις αρχές. Σωτήρια για τη διάσωσή της ήταν η ψυχραιμία της, όπως εξήγησε μιλώντας στο onlarissa.gr ο αντιδήμαρχος Αγιάς και επιχειρηματίας με τεράστια εμπειρία στο χώρο των action sports κ. Νίκος Ντάγκας ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «διατήρησε τόσο την ψυχραιμία της, όσο και την ψυχολογία της σε τέτοια επίπεδα που της επέτρεψαν να βοηθήσει τον εαυτό της».

Εξίσου σημαντική ήταν κατά τον κ. Ντάγκα η άμεση κινητοποίηση της 8ης ΕΜΑΚ αλλά και η καθοδήγηση που έδωσε στην Πολωνή μέχρι την προσέγγισή της από τα σωστικά συνεργία. Καθοριστικό ρόλο όμως συνετέλεσαν και δύο αγρότες από την περιοχή της Μελιβοίας οι οποίοι διατηρούν κτήματα στην παρακείμενη περιοχή και γνωρίζουν άριστα τα μονοπάτια και την προσβασιμότητα στο φαράγγι.

Τελικά οι αγρότες καθώς και οι διασώστες της ΕΜΑΚ έφθασαν στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί η νεαρή και την απομάκρυναν με ασφάλεια.

Πηγή: onlarissa.gr

