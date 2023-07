Μαγνησία

Βόλος: Έβγαλε τα γεννητικά του όργανα σε πάρκο και τα ακούμπησε σε 18χρονη

Ο 30χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στα Δικαστήρια, αναδίδοντας έντονη δυσοσμία…

Ψυχιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζει ένας 30χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία το βράδυ της Πέμπτης, στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου, στον Βόλο, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 30χρονος φέρεται να έφυγε από ψυχιατρική δομή του Νοσοκομείου, όπου φιλοξενείται, έφτασε στο πάρκο, όπου υπήρχε πολύς κόσμος, πήρε από πίσω δύο κοπέλες λίγο πάνω από 18 ετών, έβγαλε τα γεννητικά του όργανα από το παντελόνι και τα ακούμπησε στο σώμα, του ενός από τα δύο κορίτσια.

Όπως ήταν φυσικό, από τις φωνές τους κινητοποιήθηκε κόσμος, τον ακινητοποίησε, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και συνελήφθη.

Χθες το μεσημέρι ο 30χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα υπηρεσίας, στο πλαίσιο του Αυτόφωρου, δόθηκε εκ νέου εντολή για ακούσια νοσηλεία, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου από ψυχίατρο και θα οριστεί δικάσιμος σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στα Δικαστήρια και ενώ εξωτερικά δεν έδειχνε σημάδια ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, ανέδιδε έντονη δυσοσμία, καθώς δεν φαίνεται να τηρούσε την προσωπική υγιεινή και καθαριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κληθείς να εξηγήσει την πράξη του, απάντησε με ασυναρτησίες, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί κάποιος μαζί του και αποφασίστηκε να εξεταστεί εκ νέου από τους ψυχιάτρους.

Πηγή: magnesianews.gr

