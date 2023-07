Δωδεκανήσα

Ναρκωτικά - Ρόδος: Γέμισαν δωμάτιο ξενοδοχείου με εκατοντάδες “φιξάκια” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

-

Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ασκήθηκε σε βάρος δύο νεαρών ηλικίας 18 και 17 ετών, Πολωνικής καταγωγής που συνελήφθησαν στη Ρόδο έχοντας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, 109 «φιξάκια» της ναρκωτικής ουσίας MDMA.

Στην κατοχή τους βρέθηκε ζυγαριά ακριβείας αλλά και χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών, και κρατούνται προκειμένου την προσεχή Δευτέρα, να απολογηθούν στον ανακριτή Ρόδου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους κ.κ. Δημήτρη Δημητριάδη και Ιωάννη Κοκκινογένη.

Επίσης στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένα ακόμη άτομο Πολωνικής καταγωγής ηλικίας 20 ετών, ο οποίος όμως δε συνελήφθη και αναζητείται. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, η υπόθεση εξιχνιάστηκε προχθές (Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ εντοπίσθηκαν οι δράστες και πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα σε κατάλυμα που διέμεναν, όπου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

• 109 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης (MDMA) συνολικού βάρους 73,1 γραμμαρίων, έτοιμες προς διαμοιρασμό.• 2,3 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης

• Ζυγαριά ακριβείας

• Τα χρηματικά ποσά των 2.265 ευρώ, 640 ζλότι Πολωνίας, 100 δολαρίων Η.Π.Α., 10 λιρών Αγγλίας

Σε βάρος του 17χρονου και του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους παραπέμφθηκαν στην ανάκριση. Οι δύο αλλοδαποί ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, για τη Δευτέρα 3 Ιουλίου.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως προανακριτικά και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι έχουν σχέση με τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο δωμάτιο όπου διέμεναν και ισχυρίστηκαν ότι ήρθαν στη Ρόδο για διακοπές. Μάλιστα ο 18χρονος είπε ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν είναι δικά του και πως του τα έχει στείλει η οικογένειά του. Αναλυτικά εξηγήσεις και οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να δώσουν τη προσεχή Δευτέρα στον ανακριτή. Μέχρι τότε συνεχίζεται η κράτησή τους.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα: