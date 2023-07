Αργολίδα

Τροχαίο – Επίδαυρος: Φονική σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο (εικόνες)

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στην Αργολίδα.

Νεκρός είναι ο οδηγός μοτοσικλέτας που ενεπλάκη σε τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Τραχειά Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο στην διασταύρωση για Καρναζαιϊκα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Αργολίδας που παρέλαβαν έναν άνδρα οδηγό της μηχανής χωρίς τις αισθήσεις του, μια κοπέλα συνεπιβάτη της μηχανής πολύ σοβαρά τραυματισμένη και δύο ελαφρότερα τραυματίες από το αυτοκίνητο.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Επιδαύρου και το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

