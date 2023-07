Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλοπιμαία άλλης μέρας βρέθηκαν πάνω σε κλέφτη

Ένας κλέφτης συνελήφθη λίγο αφού άδειασε ταμείο καταστήματος, όμως πάνω του βρέθηκαν και αντικείμενα που πρόδωσαν πρότερη δράση του.

Στην αυτόφωρη σύλληψη 41χρονου για κλοπή από κατάστημα στο κέντρο της πόλης, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Λευκού Πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, σε κατάστημα στο κέντρο πόλης, ο 41χρονος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τον χώρο του ταμείου, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη από κληθέντες αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου.

Μάλιστα, από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 41χρονος κατά το τελευταίο δίμηνο αφαίρεσε σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις τρία κινητά τηλέφωνα και μία τσάντα, που περιείχε προσωπικά αντικείμενα, χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες, με μία εκ των οποίων προέβη σε συναλλαγές αξίας 100 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

