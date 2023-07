Δωδεκανήσα

Ρόδος: Στις φλόγες σκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες – Βίντεο από αέρος

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα σκάφος, με τις εικόνες να σοκάρουν.

Φοβερές εικόνες καταγράφηκαν από ελικόπτερο στη Ρόδο, όταν στις 29 Ιουνίου ένα ξύλινο ημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το πλοίο «Μαγγελάνος» κάηκε ολοσχερώς, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή Στεγνών, στον Αρχάγγελο.

Οι επιβαίνοντες, Βρετανοί τουρίστες, πρόλαβαν κι έπεσαν στη θάλασσα εγκαίρως, ενώ το Λιμενικό από τη Ρόδο έσπευσε στο σημείο και τους περισυνέλλεξε.

Τα 82 άτομα που βρίσκονταν στο σκάφος επιβιβάστηκαν σε πλωτά του Λιμεναρχείου και παραπλέοντα σκάφη, που τους μετέφεραν με ασφάλεια σε παραλίες της περιοχής.

Το πλοίο καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε στη θάλασσα.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

