Λέσβος

Μυτιλήνη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο Πλωμάρι (εικόνες)

Ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 10 νεοεισερχόμενων αλλοδαπών, στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου στη Νότια Λέσβο πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη 4 Ιουλίου, στελέχη του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και του Αστυνομικού Τμήματος Πλωμαρίου.

Κατά την επιχείρηση με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πτητικού μέσου της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός πέντε ατόμων (δυο γυναικών και τριών παιδιών) που βρίσκονταν σε δύσβατη βραχώδη παραλιακή τοποθεσία μεταξύ Πλωμαρίου και Μελίντας. Λίγο νωρίτερα σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην ίδια περιοχή, αστυνομικοί εντόπισαν πέντε ακόμη άτομα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται καθημερινά σε χερσαίες περιοχές των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τις αφίξεις μεταναστευτικών ροών, πρωινές ώρες σήμερα (04-07-2023), από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και το Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού -10- νεοεισερχόμενων ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο.

Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός -5- ατόμων (-2- γυναίκες και -3- παιδιά) που βρίσκονταν σε δύσβατη βραχώδη παραλιακή τοποθεσία μεταξύ Πλωμαρίου και Μελίντας, με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και πτητικού μέσου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ λίγο νωρίτερα σε επαρχιακό οδικό δίκτυο στην ίδια περιοχή, αστυνομικοί εντόπισαν -5- ακόμη άτομα.

Για τα 10 νεοεισερχόμενα άτομα, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες πρώτης υποδοχής και υποβολής αιτημάτων για παροχή διεθνούς προστασίας.

Για την υπόθεση σχηματίζεται ποινική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου.

πηγή: lesvosnews.net

