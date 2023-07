Τρίκαλα

Τρίκαλα: Έμεινε για δύο ημέρες στο διαμέρισμα με το άψυχο κορμί του αδερφού του

Ο θάνατος του 56χρονου άνδρα στα Τρίκαλα, αποκάλυψε μία ανθρώπινη τραγωδία

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Νεκρός στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε στο κέντρο των Τρικάλων βρέθηκε τα ξημερώματα ένας άντρας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας, ο οποίος διέμενε με τον αδερφό του, φέρεται να βρέθηκε φασκιωμένος και δεμένος με σχοινί.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε παθολογικά αίτια, στο θάνατο του άνδρα, που ήταν 56 ετών.

Ο αδελφός του, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κατέθετε στην ασφάλεια, προέκυψε ότι, έμεινε για τουλάχιστον δύο ημέρες στο διαμέρισμα με το άψυχο κορμί του, προφανώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι έχει πεθάνει, τον έδεσε και τον τύλιξε με σεντόνια για να τον περιποιηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές, πήγαν στο σπίτι του 56χρονου, καθώς ειδοποιήθηκαν από τον τρίτο αδελφό της οικογένειας, που προσπαθούσε δύο ημέρες να επικοινωνήσει μαζί του, και έτσι αποκαλύφθηκε η οικογενειακή αυτή τραγωδία.