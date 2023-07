Χαλκιδική

Χαλκιδική: Τροχαίο με αγριογούρουνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη σφοδρή σύγκρουση που έγινε στην Κασσάνδρα, το ζώο σκοτώθηκε.

-

Ακόμη ένα περιστατικό σύγκρουσης ΙΧ με αγριογούρουνο συνέβη στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Κασσάνδρα. Σύμφωνα με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής, στο όχημα προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, η μπροστινή του όψη διαλύθηκε, ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε να σκοτωθεί το ζώο.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας κυκλοφορούν αρκετά αγριουγούρουνα, γεγονός που συμβαίνει σε αρκετά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, οπότε και υπάρχει έντονη κινητικότητα σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ατυχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Τζάστιν Τριντό σε Τέιλορ Σουίφτ: Έλα και στον Καναδά