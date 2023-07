Ρεθύμνου

Ρέθυμνο – Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στον ΒΟΑΚ

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας που κινείτο στον ΒΟΑΚ.

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουλίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 74χρονος οδηγός μηχανής.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες, μηχανή που οδηγούσε 74χρονος Βέλγος και κινείτο με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκσφενδονιστεί στο αντίθετο ρεύμα, καταλήγοντας και σε άλλο διερχόμενο όχημα.

Ο άτυχος άνδρας κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Πηγή: neakriti.gr

