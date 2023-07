Λάρισα

Λάρισα: Νεκρός 20χρονος μετά από κινηματογραφική καταδίωξη από αστυνομικούς

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία έλαβε σήμα πως κλεμμένο αγροτικό αυτοκίνητο, με έναν επιβαίνοντα κινούνταν επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τη συμπρωτεύουσα.

Απίστευτο περιστατικό που παραπέμπει σε κινηματογραφικές ταινίες, εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, έξω από τη Λάρισα.

Ξεκίνησε καταδίωξη από τα διόδια του Μοσχοχωρίου με τον οδηγό ωστόσο να μη σταματά σε κανένα από τα σήματα των αστυνομικών. Περνώντας τη Λάρισα, στο ύψος της Γυρτώνης ο οδηγός του οχήματος βγήκε από την εθνική και έκανε αναστροφή, μπαίνοντας μετά από λίγο ξανά στην ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα

Μετά τη Λάρισα βγήκε πάλι από τον αυτοκινητόδρομο επιλέγοντας το επαρχιακό οδικό δίκτυο και έχοντας από πίσω του περιπολικά που τον καταδίωκαν.

Τελικά εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα έξω από το χωρίο Μοσχωχώρι αφού αυτό έπεσε πάνω σε τοίχο και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Αργότερα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε και να τον τραυμάτισε θανάσιμα. Κατά άλλες πηγές πρόκειται για 20χρονο αλλοδαπό Συριακής καταγωγής. Είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάρτιο εκτίοντας ποινή κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση παράνομων μεταναστών.

Πηγή: onlarissa.gr

