Καύσωνας - Λάρισα: Φωτιά από κλιματιστικό σε διαμέρισμα (εικόνες)

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Παπασταύρου λαχτάρησαν καθώς η μονάδα «λαμπάδιασε» κάτω από άγνωστες συνθήκες

Τα κλιματιστικά έχουν πάρει …φωτιά τις τελευταίες ημέρες στη Λάρισα λόγω του καύσωνα, όμως αυτή τη φορά κυριολεκτούμε, καθώς χθες αργά το βράδυ της Τετάρτης, η εξωτερική μονάδα κλιματιστικού διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Παπασταύρου λαχτάρησαν καθώς η μονάδα «λαμπάδιασε» κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με δυο οχήματα και οι πυροσβέστες έκαναν άμεσα την κατάσβεση χωρίς να υπάρξει επέκταση της φωτιάς.

