Άραχθος: Πέντε ανήλικες παρασύρθηκαν όταν άνοιξε φράγμα

Πολύωρη επιχείρηση για τη διάσωση των παιδιών από τον Άραχθο, τα ορμητικά νερά του οποίου τα παρέσυραν όταν άνοιξε το φράγμα.

Περίπου στη 1 μετά μεσημέρι τα 5 ανήλικα κορίτσια βρέθηκαν στην κοίτη του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, πριν την παλιά γέφυρα. όταν άνοιξαν οι “πόρτες” του φράγματος και τα ορμητικά νερά του ποταμού τα παρέσυραν.

Το ένα από τα 5 κορίτσια κατάφερε μόνο του να βγει στην όχθη του Αράχθου και να καλέσει βοήθεια. Επί τόπου έφθασε η ΠΥ Άρτας και ειδοποιήθηκε και η 5η ΕΜΑΚ από τα Ιωάννινα.

Τα 4 κορίτσια, για καλή τους τύχη κατάφεραν να φθάσουν σε μία νησίδα και να περιμένουν εκεί την διάσωσή τους που ολοκληρώθηκε 2 ώρες αργότερα.

Και τα 5 κορίτσια είναι καλά στην υγεία τους και στο εξής θα θυμούνται, όπως όλοι οφείλουν, ότι οι βόλτες και τα παιχνίδια ή και το κολύμπι στις όχθες του Αράχθου είναι απαγορευτικά.

