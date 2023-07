Κορινθία

Φωτιά στην Νεμέα (εικόνες)

Το συμβάν είναι κοντά σε σπίτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νεμέα, κοντά σε σπίτια.

Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έκαψε γεωργική έκταση, ενώ επεκτάθηκε και σε παρακείμενη οικία.

Στο σημείο εσπευσαν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες και 2 PZL.

Πηγή: korinthostv.gr

