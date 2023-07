Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άνδρας πέθανε μέσα σε πισίνα (εικόνες)

Τραγική κατάληξη για τον άτυχο άνδρα είχε η προσπάθεια του να δροσιστεί εν μέσω του καύσωνα.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι από πισίνα στον Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Αμέσως τον ανέσυραν από το νερό και παρευρισκόμενοι του έκαναν ΚΑΡΠΑ μήπως και κατορθώσουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το politic.gr ο άνδρας φαίνεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που έκανε μπάνιο στην πισίνα στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης.

Όσοι ήταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί, τον έβγαλαν από το νερό, αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν με ΚΑΡΠΑ, ο άτυχος άνδρας έχασε τη μεγάλη μάχη.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο και ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

