Βόλος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έφυγε μαζί από τη ζωή

Το ηλικιωμένο ζευγάρι έφυγε από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών

Μαζί στη ζωή μαζί και στον θάνατο για ζευγάρι ηλικιωμένων στον Βόλο, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι, στο σπίτι όπου διέμενε.

Πληροφορίες του magnisianews.gr αναφέρουν ότι πριν μερικές ώρες έφυγε από τη ζωή μια 68χρoνη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και όταν ενημερώθηκαν και πήγαιναν συγγενείς της, άφηνε την τελευταία του πνοή και ο 72χρονος

Γείτονες ανέφεραν ότι είχαν ώρες να τους δουν. Στο σημείο μετέβη η Αστυνομία και λίγο μετά τις 15.00 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τις δύο σορούς στο Νοσοκομείο Βόλου.

Από την Αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ζευγαριού.

