Χανιά

Χανιά: Προσαγωγές για το τεμαχισμένο πτώμα που βρέθηκε στα σκουπίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταυτότητα του άγνωστου άνδρα παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση

-



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την διαλεύκανση του φρικτού εγκλήματος με θύμα έναν 30χρονο Ασιάτη, μετά την αποκάλυψή του το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ, στα Χανιά, κατά τη διαδικασία διαλογής των αναμεμειγμένων απορριμμάτων βρήκαν ένα ανθρώπινο κεφάλι μέσα σε σακούλα ενώ ακολούθησαν και άλλα τμήματα του τεμαχισμένου νεκρού.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ενώ η ταυτότητα του άγνωστου άνδρα -πιθανότητα Ινδός- παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση, οι έρευνες έχουν εστιάσει στην περιοχή του Ρεθύμνου, καθώς ο δράστης έκανε το λάθος να πετάξει στην ίδια σακούλα αποδείξεις από αγορές σε καφετέρια και ένα μίνι μάρκετ περιοχής ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου.

Τα συγκεκριμένα καταστήματα έχουν ήδη εντοπιστεί ενώ αξιοποιώντας αυτό το στοιχείο οι Αρχές προσπαθούν με υλικό από κάμερες ασφαλείας να οδηγηθούν στα ίχνη του δολοφόνου, ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι γνώριζε το θύμα του, λόγο της ειδεχθούς φύσης και του τρόπου τέλεσης του συγκεκριμένου εγκλήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν γίνει προσαγωγές υπόπτων που δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, χωρίς όμως να δίνονται επίσημες πληροφορίες από μεριάς αστυνομίας για την εξέλιξη των ερευνών για την εξιχνίαση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος.

Πάντως ο φάκελος της υπόθεσης έχει φύγει από τα Χανιά και τις έρευνες χειρίζονται οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψήφος αποδήμων: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”