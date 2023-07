Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες (εικόνες)

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς απηύθυνε έκκληση σε πολίτες να μην αφήνουν πίσω αβοήθητα ζώα.

Η φωτιά στη Ρόδο μαίνεται ανεξέλεγκτη. Νωρίτερα εκκενώθηκαν ξενοδοχεία από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτά.

Περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το Λιμενικό. Οι εικόνες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκλονίζουν. Εκτός από πολίτες και τουρίστες, ζώα προσπαθούν να γλιτώσουν από τη μανία της φωτιάς.

Άλογ τρέχουν για να σωθούν ενώ αρκετοί είναι οι πολίτες που κάνουν έκκληση να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά όσα περισσότερα ζώα γίνεται

πηγή εικόνας: fb/ Kwnstantina Lyrou

