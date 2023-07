Εύβοια

Φωτιά στην Κάρυστο: Καίγονται σπίτια στον Πλατανιστό (βίντεο)

Οι φλόγες έχουν μπει στο χωριό Πλατανιστός το οποίο εκκενώθηκε νωρίτερα

Στο χωριό Πλατανιστός έφτασαν λίγο πριν τις έξι το απόγευμα οι φλόγες. Οι φλόγες μπήκαν στο Δήμου Καρύστου και δυστυχώς τα πρώτα σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν και πολλά νεκρά ζώα.

«Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη η φωτιά μπήκε στον Πλατανιστό καίγονται σπίτια αυτή την ώρα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση υπάρχουν ισχυροί ανέμοι στην περιοχή» ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Καρύστου Δημήτρης Ξυπόλητος στο evima. Nωρίτερα, είχε δοθεί εντολή εκκένωσης μέσω του 112.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιοι, εκκενώστε τώρα προς #Κάρυστο



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2023

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν να αγνοείται κτηνοτρόφος από την περιοχή, σύμφωνα με το evima.gr. Οι πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη δεν επιβεβαιώνονται.

Οι κάτοικοι της περιοχής Πλατανιστός Καρύστου έλαβαν μήνυμα να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Κάρυστο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιστός, εκκενώστε τώρα προς Κάρυστο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών». Περίπου στις 3.30 το απόγευμα εντολή εκκένωσης δόθηκε και για την περιοχή των Αγίων προς την Κάρυστο:

πηγή: evima.gr

