Τροχαίο - Εθνική Οδός: Τρακτέρ συγκρούστηκε με ΙΧ

Πώς συνέβη η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του τρακτέρ και του οχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας στο ύψος του χωριού Γέφυρα προς Χαλκηδόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 18:45 – κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες – Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε σφοδρά με τρακτέρ.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το όχημα δύο άτομα, το ένα τραυματισμένο.

