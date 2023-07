Ροδόπη

Κομοτηνή: Μυστήριο με 2 άνδρες νεκρούς σε διαμέρισμα

Οι 2 άνδρες βρέθηκαν νεκροί από τον τρίτο συγκάτοικο τους. Διέμεναν προσωρινά στην Κομοτηνή για λόγους εργασίας.

Νεκροί βρέθηκαν δύο άνδρες το πρωί της Δευτέρας (24/07) στο σπίτι που διέμεναν στην Κομοτηνή.

Οι άνδρες, που δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής αλλά εργάζονταν σε εταιρεία που πραγματοποιεί έργα στην πόλη, διέμεναν σε κοινό διαμέρισμα μαζί και με τρίτο άτομο που τους βρήκε νεκρούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Η Αστυνομία πάντως δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

