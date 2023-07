Μαγνησία

Φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Νέα Αγχίαλο (βίντεο)

Τραυματίες από τις εκρήξεις. Απομακρύνεται κόσμος από τη θάλασσα.

-

Εξακολουθούν να σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή των αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων της 111 ΠΜ στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου.

Η πιο ισχυρή έκρηξη που το ωστικό της κύμα έφθασε και ταρακούνησε τον Βόλο σημειώθηκε στις 19:18.

Ολόκληρη η περιοχή που υπάρχουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιφρουρείται από πολύ μεγάλη απόσταση και δεν πλησιάζει κανείς.

Οι εκρήξεις προέρχονται από την Βάση Καυσίμων Μικροθηβών, 6 χλμ ΒΔ της 111 Πτέρυγας Μάχης στην οποία υπάρχουν καύσιμα και πυρομαχικά. Από τον Βόλο μέχρι την Μηλίνα ακούγονται οι εκρήξεις και στα σπίτια της Αγχιάλου σπάνε τα τζάμια των σπιτιών.

Στην περιοχή επικρατεί πανικός, ενώ τις εκρήξεις είδαν οι εθελοντές που από θαλάσσης κατευθύνονται στην Κριθαριά για να παραλάβουν πολίτες.

Σκάφος του λιμενικού συντονίζει τις προσπάθειες απομάκρυνσης πολιτών από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου προς το λιμεναρχείο του Βόλου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει περικυκλώσει την περιοχή.

Οι κάτοικοι της Νέας Αγχιάλου, είτε έφευγαν οδικώς προς Βόλο, είτε με σκάφη ιδιωτών και διασωστών που ειδοποίησαν στελέχη του Λιμενικού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά πλησιάζει απειλητικά το λιμάνι της περιοχής, ενώ ο φόβος των πολιτών εντείνεται από τις απανωτές εκρήξεις που ακούγονται από τον χώρο αποθήκης της 111 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στελέχη του λιμενικού έχουν αναλάβει την επιβίβαση των πολιτών στα σκάφη ιδιωτών, τα οποία αυτή την ώρα έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Οι πολίτες μεταφέρονται στο λιμεναρχείο του Βόλου για καταμέτρηση και εν συνεχεία στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βόλου. Τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού, δύο ρυμουλκά και 22 ιδιωτικά σκάφη, έχουν μεταφέρει ήδη 30 άτομα από τη Νέα Αγχίαλο στον Βόλο, με το λιμενικό να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε πως η κατάσταση είναι έκρυθμη. Πολίτες στην Αγχίαλο τραυματίστηκαν από τα θραύσματα των τζαμιών που έσπασαν και 4 ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή.

Εντολή για προληπτική μεταφορά αεροσκαφών από την 111 Πτέρυγα Μάχης δόθηκε πριν από λίγο με την πυρκαγιά να συνεχίζει να μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγχιάλου.

Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή για επιλεκτική απογείωση αριθμού αεροσκαφών με προορισμό αλλά αεροδρόμια στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μέσων και του αεροδρομίου.

Σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την αγωνία της για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Νέα Αγχίαλο και την συμπαράστασή της στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους όσοι δίνουν την δύσκολη μάχη της πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι η χώρα καίγεται από άκρη σε άκρη εδώ και δέκα ημέρες, σε σημείο να έχουν μείνει απροστάτευτες ακόμη και ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να κινδυνεύουν χιλιάδες άνθρωποι. Οι διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη για “ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού” κατέρρευσαν και αποκαλύφθηκε η πλήρης ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, ενώ συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, επικοινώνησε με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, να εκφράσει την έντονη ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να τονίσει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, προκειμένου να ενημερωθεί για την έκτακτη κατάσταση εξαιτίας της πυρκαγιάς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Νέα Αγχίαλο.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι δραματικές εξελίξεις με την πυρκαγιά που βρίσκεται εκτός ελέγχου στη Μαγνησία, αλλά και το κάλεσμα για εκκενώσεις περιοχών με χιλιάδες κατοίκους χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο και με πλήρη σύγχυση οδηγιών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός είναι απροστάτευτος σε ανοχύρωτες πόλεις, κωμοπόλεις και βιομηχανικές ζώνες. Η πυρκαγιά αυτή παίρνει μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση με τις επαναλαμβανόμενες εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών της πολεμικής αεροπορίας. Είναι απαράδεκτο αποθήκες οπλισμού να βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς μάλιστα να έχουν ληφθεί προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από πυρκαγιά. Τίθεται ένα κρίσιμο και σοβαρό ερώτημα: Τι ακριβώς είναι αυτά τα πυρομαχικά που εκρήγνυνται και πόσο επικίνδυνα είναι για τον λαό της περιοχής; Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Πηγή: gegonota.news, thenewspaper.gr, Facebook/ Λαός της Μαγνησίας, Vasilis Iliopoulos/Facebook

