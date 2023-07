Μαγνησία

Νέα Αγχίαλος: Στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου διανυκτέρευσαν εκατοντάδες κάτοικοι (εικόνες)

Οι εκρήξεις στο στρατόπεδο, η πυρκαγιά, οι καταστροφές στα σπίτια τους και η απειλή για την ζωή των πολιτών οδήγησαν σε εκκένωση, από ξηράς και θαλάσσης, της Νέας Αγχιάλου.

Περισσότερα από 1000 άτομα υποδέχθηκε το Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απείλησε η πυρκαγιά.

Στήθηκε ένας μεγάλος μηχανισμός υποδοχής που κατέγραφε τον κόσμο που κατέφθασε.

Μέσα στην αίθουσα στήθηκαν εκατοντάδες κρεβάτια που μεταφέρθηκαν και από στρατιωτικές μονάδες της περιοχής, ενώ παράλληλα παρασχέθηκε φαγητό που παρείχαν εταιρίες catering του Βόλου.

Παρόντες και πολλοί κάτοικοι του Βόλου που προσφέρουν ως εθελοντές τις υπηρεσίες τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος ανέφερε ότι "πάνω από 1000 άνθρωποι έφθασαν στο χώρο φιλοξενίας και από την πλευρά μας προσφέρουμε ό,τι μπορούμε με τη βοήθεια δεκάδων μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που προσφέρουν τα πάντα. Από φαγητό και νερό, από κλινοσκεπάσματα μέχρι και παιχνίδια για τα παιδιά.Αυτός είναι ο ρόλος μας.Τα υπόλοιπα για τη φωτιά θα τα κάνουν άλλοι που είναι και αρμοδιότητά τους. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τους ανθρώπους".

Στον χώρο υποδοχής βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης που δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι " έχουμε εξασφαλίσει περισσότερα από 60 δωμάτια σε διάφορα ξενοδοχεία του Βόλου και της περιοχής του. Θέλουμε όμως και άλλα δωμάτια που δεν υπάρχουν για απόψε, διότι βρισκόμαστε και το ζενίθ της τουριστικής περιόδου και οι πληρότητες στη Μαγνησία είναι πάρα πολύ υψηλές. Έχουμε εξασφαλίσει και 10 δωμάτια σε ξενοδοχεία της Λάρισας και στείλαμε κόσμο και εκεί".

Παράλληλα ο υπεύθυνος του ΔΟΕΠΑΠ του Δήμου Βόλου - του τομέα της Κοινωνικής Προστασίας-Γιώργος Βλιώρας τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι " είναι συγκινητικό να βλέπεις παιδιά, έφηβους και μεγαλύτερους να φθάνουν εδώ με αυτοκίνητα και να ξεφορτώνουν παλέτες με νερά και τρόφιμα".

Ο κόσμος που εγκατέλειψε την Νέα Αγχίαλο με τα δικά του αυτοκίνητα, όσο και με λεωφορεία , όπως και όσοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, έφθανε στο Εκθεσιακό Κέντρο και στη συνέχεια οι πολίτες "τακτοποιούνταν" σε διάφορους διαθέσιμους χώρους.

Πηγή κειμένου: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Πηγή Εικόνων: taxydromos.gr)





