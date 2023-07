Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σε ΜΕΘ ο ηλικιωμένος που έπεσε στον Θερμαϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 98χρονος που βρέθηκε στο νερό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

-

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θεαγενείου μεταφέρθηκε το μεσημέρι, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου αρχικά είχε διακομιστεί, ο ηλικιωμένος άνδρας που βρέθηκε το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στα νερά του Θερμαϊκού, στο ύψος του Μακεδονία Παλλάς στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο 98χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου και διακομίστηκε διασωληνωμένος από μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Παπαγεωργίου, ο ηλικιωμένος άνδρας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και διακομίστηκε στη ΜΕΘ του Θεαγενείου καθώς το Παπαγεωργίου βρίσκεται σήμερα σε γενική εφημερία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιόσια: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου ΑμεΑ από 5 άτομα

Η Cardi B πέταξε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που της έριξε αναψυκτικό (βίντεο)

Βραβεια Emmy: Αναβολή λόγω απεργίας!