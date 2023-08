Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφορούσε με αυτοσχέδιο σπαθί σε πάρκο!

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί με στρατιωτική περιβολή, μπερέ και αρβύλες, ενώ φέρεται να πέταξε το αυτοσχέδιο και λαξευμένο στη λαβή του ξίφος

Σε φυλάκιση έξι μηνών και χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων ευρώ καταδίκασε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 50χρονο, ο οποίος εθεάθη προ ημερών να κυκλοφορεί με ένα αυτοσχέδιο σπαθί σε πάρκο της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε κατά τη διαδικασία και σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού που είχε σπεύσει στο σημείο, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε εντοπιστεί στην περιοχή του Αγίου Νεκτάριου, στις 25 Ιουλίου, με στρατιωτική περιβολή, μπερέ και αρβύλες, ενώ φέρεται να πέταξε το αυτοσχέδιο και λαξευμένο στη λαβή του ξίφος, μόλις έφτασε στο σημείο η αστυνομία.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι κυκλοφορούσε κραδαίνοντας σπαθί, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό και υποστήριξε ότι απλώς καθόταν με την παρέα του σε καφενείο της γειτονιάς. Δεν έπεισε, ωστόσο, το δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο για οπλοφορία και του επέβαλε την παραπάνω ποινή, χωρίς αναστολή, αλλά με δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη, οπότε και αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

