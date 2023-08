Τρίκαλα

Τρίκαλα: Τροχαίο με εγκατάλειψη

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με μηχανή εγκατέλειψε στο οδόστρωμα αβοήθητο και σε κρίσιμη κατάσταση τον οδηγό του δίκυκλου.

εικόνα αρχείου

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (03/08) στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr το συμβάν έλαβε χώρα στον κόμβο Μεγαλοχωρίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ένας 69χρονος.

Ο άτυχος οδηγός της μηχανής βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τον εγκαταλείπει αβοήθητο.

Έπειτα, ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Λάρισα.

Η Αστυνομία έχοντας στοιχεία στη διάθεσή της από αυτόπτες μάρτυρες αναζητεί τον ασυνείδητο οδηγό.

