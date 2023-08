Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άστεγος νεκρός για ώρες στα γρασίδια της νέας παραλίας (εικόνες)

Εντοπίστηκε από διερχόμενο κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ένας άστεγος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τον άνδρα είδε ένας νεαρός που διερχόταν από το σημείο με τη μηχανή του και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άνδρας είχε αφήσει την τελευταία του πνοή αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός στην παραλία.

