Αρκαδία

Τρίπολη: Φωτιά σε δασική έκταση

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην θέση Άγιος Βλάσης στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα και στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

