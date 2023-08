Τρίκαλα

Καλαμπάκα: Πυροβόλησε τον αδελφό του και ταμπουρώθηκε σε μαντρί

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό στην Καλαμπάκα.

Αιματηρό επεισόδιο καταγράφηκε πριν λίγη ώρα στη Διάβα Καλαμπάκας μεταξύ δύο αδερφών, περίπου 60 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Trikalanews.gr ένας άντρας πυροβόλησε τον αδερφό του μετά από διαπληκτισμό της οικογένειας.

Το θύμα παρέλαβε τραυματισμένο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή και μάλιστα ημίγυμνος και μέσα στα αίματα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατευθύνθηκε στα βουνά και έχει ταμπουρωθεί σε μαντρί της περιοχής, ενώ η Αστυνομία από την πλευρά της έχει στήσει επιχείρηση για τη σύλληψη του.

