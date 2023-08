Αργολίδα

Αργολίδα: Μυστήριο με νεκρό σε παλιό εργοστάσια

Το πτώμα του 41σχρνου άντρα εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 41χρονος σε παλιό εργοστάσιο στην περιοχή της Τίρυνθας, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εντοπίστηκε πεσμένος στο έδαφος από διερχόμενο πολίτη, κι άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η καταγωγή του ήταν από το Κολιάκι Αργολίδας.

Φαίνεται να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί, νεκροψία – νεκροτομή.

