Φωτιά σε σκάφος στο Γύθειο

Σκάφος με τρεις επιβαίνοντες έπιασε φωτιά εν πλω. Στο σημείο ΠΥ και ΛΣ.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε -για προληπτικούς λόγους- στο Κέντρο Υγείας Γυθείου έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα δύο άτομα, στη θαλάσσια περιοχή Βαθύ στο Γύθειο. Επί τόπου βρέθηκαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος.

Η φωτιά ξέσπασε υπό άγνωστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες. Οι τρεις επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν στην ακτή πριν αντιμετωπίσουν προβλήματα από την πυρκαγιά η οποία προξένησε σημαντικές φθορές στο σκάφος.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμενικό Τμήμα Γυθείου.

