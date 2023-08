Ροδόπη

Ενδοοικογενειακή βία - Κομοτηνή: άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κρίσιμη κατάσταση ν οσηλεύεται η γυναίκα.

-

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής 22χρονη Ρομά από τον Ήφαιστο Κομοτηνής, καθώς δέχθηκε μαχαιριές στην κοιλιά και στον θώρακα, χθες το βράδυ, από τον 37χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, η γυναίκα τραυματισμένη βγήκε στον δρόμο ζητώντας βοήθεια όσο είχε ακόμα δυνάμεις. Το ΕΚΑΒ την μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται κρίσιμη.

Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βροχές την Παρασκευή