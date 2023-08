Κυκλάδες

Τροχαίο δυστύχημα στη Σαντορίνη: Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας με τον ανήλικο γιό του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με βαν.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύματα έναν 47χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/8) στη Σαντορίνη, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο βαν.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Ακρωτηρίου – Μεγαλοχωρίου, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το διερχόμενο βαν. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ και να τραυματιστεί ο οδηγός του βαν.

Στο σημείο έφτασε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του νησιού, με τον διοικητή τους, οι οποίοι αντίκρισαν το τροχαίο-σοκ. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν με χρήση διασωστικής σειράς τους δύο άνδρες, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

