Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον αδερφό της για απειλή

Σε βάρος του είχαν επιβληθεί όροι, οι οποίοι φέρεται να παραβιάστηκαν.

Στην καταγγελία του 56χρονου αδερφού της στις αστυνομικές αρχές προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες μια 57χρονη στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, η 57χρονη δήλωσε στις αρχές ότι ο αδερφός της, είχε απειλητική διάθεση, την εξύβρισε και την απείλησε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του 56χρονου είχε βγει απόφαση στο παρελθόν να μην πλησιάζει την αδερφή του, αλλά και να φύγει από το σπίτι στο οποίο κατοικούσαν μαζί στο κέντρο της πόλης, για να μην ξαναενοχλήσει την αδερφή του.

Με βάση όσα κατήγγειλε η 57χρονη ο αδερφό της παραβίασε τους όρους της απόφασης που του είχε επιβληθεί.

