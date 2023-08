Λέσβος

Λέσβος: Διάσωση λουόμενης από το Λιμενικό και τη Frontex (βίντεο)

Παρολίγον τραγωδία με τουρίστρια που παρασύρθηκε ενώ έκανε παιχνίδια στη θάλασσα.

Μεγάλη κινητοποίηση έγινε χθες στην παραλία Ευθαλού στη Λέσβο, όπου μία λουόμενη παρασύρθηκε από θαλάσσιο παιχνίδι.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου, όταν η γυναίκα απομακρύνθηκε μαζί με το θαλάσσιο παιχνίδι προς τη θάλασσα και παρά τις προσπάθειες άλλου λουόμενου να τη βγάλει έξω, αυτό δεν έγινε εφικτό.

Στο σημείο έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού και της Frontex που μετέφεραν τόσο τη γυναίκα όσο και τον άνδρα που έσπευσε να τη βοηθήσει στην ακτή με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ενημερώθηκαν, απογευματινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Μυτιλήνης και Μήθυμνας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη αλλοδαπής κολυμβήτριας σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας «ΕΥΘΑΛΟΥ» βόρεια ν. Λέσβου.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω, η οποία επέβαινε σε πνευστό θαλάσσιο παιχνίδι, απομακρύνθηκε από την ακτή και παρά τις προσπάθειες της, αδυνατούσε να επιστρέψει, ενώ έτερος ημεδαπός λουόμενος που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε προκειμένου να συνδράμει.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα σκάφος FRONTEX και ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, προς παροχή συνδρομής.

Οι ανωτέρω κολυμβητές εντοπίστηκαν από το σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο περισυνέλεξε και στη συνέχεια μετέφερε με ασφάλεια τον άνδρα στην ακτή της παραλίας ¨ΕΦΤΑΛΟΥΣ¨ και την γυναίκα στον λιμένα Μήθυμνας, καλά στην υγεία τους.

Οι ανωτέρω δήλωσαν ότι δεν έχρηζαν ιατρικής περίθαλψης.

