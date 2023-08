Κυκλάδες

Πάρος: Δύτες στις έρευνες για τον σέρφερ

Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό του σέρφερ που αγνοείται επί τρεις ημέρες στα ανοιχτά της Πάρου.

Χωρίς αποτέλεσμα είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 42χρονου σέρφερ, ο οποίος αγνοείται από το Δεκαπενταύγουστο, όταν βγήκε στα ανοιχτά της Χρυσής Ακτής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με τη συμμετοχή τριών περιπολικών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ από σήμερα θα συμμετάσχουν και δύτες.

Η εξαφάνιση του άνδρα δηλώθηκε όταν ο φίλος του, με τον οποίο βγήκαν μαζί, έχασε τα ίχνη του και επέστρεψε στην ακτή, για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Έχουν εντοπιστεί προσωπικά αντικείμενα του αγνοούμενου στη θαλάσσια περιοχή.

