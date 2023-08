Ηράκλειο

Κρήτη - Ενδοοικογενειακή βία: 19χρονη μαχαίρωσε ξάδερφο που της επιτέθηκε

Ο καυγάς ανάμεσα στα ξαδέρφια πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις. Ο άνδρας εισήχθη στην Χειρουργική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή σε γειτονιά του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα όταν ένας 41χρονος καυγάδισε έντονα με την 19χρονη ξαδέρφη του.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με αποτέλεσμα ο 41χρονος να αρπάξει ένα κουζινομάχαιρο και να επιτεθεί στην 19χρονη αρπάζοντάς την από τον λαιμό.

Η ίδια αντέδρασε και κατάφερε να στρέψει το μαχαίρι εναντίον του και τελικά να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 41χρονο και τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στην Χειρουργική Κλινική με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία του.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 19χρονη η οποία πλέον είναι αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

