Κρήτη - Μπαλωθιές: “Σώθηκε” ο γάμος, συνελήφθησαν οι “πιστολέρο”

Ένα χωριό έγινε άνω - κάτω την ώρα που η νύφη έφευγε απο το σπίτι για να πάει στην Εκκλησία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών, ωστόσο...

Ένα ακόμα περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης απασχόλησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου όταν μία γυναίκα ντυνόταν νύφη στο σπίτι του αδερφού της.

Μόλις ξεκίνησε να φύγει για την εκκλησία δύο άνδρες έβγαλαν τα πιστόλια και άρχισαν να ρίχνουν… μπαλωθιές.

Οι κάτοικοι τρόμαξαν με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και δεν βρήκαν κάποιον με αποτέλεσμα να φύγουν. Οι αρχές όμως επέστρεψαν και σήμερα το πρωί για έρευνα και τότε εντόπισαν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που ήταν ο αδερφός της νύφης, αλλά και τους δύο άνδρες που έριξαν τους άσκοπους πυροβολισμούς. Και οι τρεις συνελήφθησαν και βρίσκονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα πιστόλι αλλά και πολλούς κάλυκες.

