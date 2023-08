Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Αξιωματικός της Αστυνομίας έπαιρνε χιλιάδες ευρώ για να... μην κάνει ελέγχους

Είχε συνεργό επιχειρηματία ανταγωνιστή των "πελατών" του στους οποίους πουλούσε "προστασία', κάνοντας τα "στραβά μάτια" σε παρατυπίες.

-

Ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., συγκεκριμένα αστυνόμος Α’ που υπηρετεί σε διοικητική θέση στη Ζάκυνθο και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί, συνελήφθησαν με κατηγορίες που αφορούν σε παροχή “προστασίας” σε καταστήματα, εκβιασμούς και εμπορία ναρκωτικών.

Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, άνδρες της οποίας πήγαν στη Ζάκυνθο και έδρασαν υπό άκρα μυστικότητα, αναφέρεται:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν, πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023, σε νησιωτική περιοχή, Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας κατηγορούμενος για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, καθώς και ιδιώτης επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε καταγγελία επιχειρηματιών που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί, σύμφωνα με την οποία ο Αξιωματικός έχοντας ρόλο Διοικητή Υπηρεσίας, απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά, ώστε να μην προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους στα καταστήματά τους και να μη βεβαιώνονται σχετικές παραβάσεις, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο Αξιωματικός συνεργάζεται με τον ιδιώτη επιχειρηματία και ενεργεί κατ’ εντολή του στοχευμένους ελέγχους στα καταστήματα άλλων επιχειρηματιών του νησιού, ενώ επιπλέον ο ιδιώτης προβαίνει και σε εκβιασμούς σε βάρος τους, μέσω τρίτων ατόμων.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, μέσω της συλλογής των απαραίτητων στοιχείων και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακριβώθηκε η πλειονότητα των καταγγελλομένων, ενώ διαπιστώθηκε και η λήψη μέτρων προστασίας και αντιπαρακολούθησης από τον Αξιωματικό.

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί συνελήφθη ο Αξιωματικός μετά από συνάντηση που είχε με καταγγέλλοντα καθώς και ο ιδιώτης επιχειρηματίας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -4.150- ευρώ,

3 κινητά τηλέφωνα,

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -16,7- γραμμαρίων και

απόκομμα σελίδας ημερολογίου με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

