Φωτιά στη Βοιωτία: Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Στείρι Διστόμου Βοιωτίας.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων και έχουν συμβάλλει στην εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα , ενώ από αέρος παρέχουν συνδρομή 2 ελικόπτερα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1. «Καλοκαίρι Μαζί», για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί, το πύρινοι μέτωπο στη Βοιωτία.

