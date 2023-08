Δωδεκανήσα

Λειψοί: Τραυματίες από τέντερ που έπεσε σε ξέρα

Που και πως συνέβη το ατύχημα με τους τραυματίες. Μεγάλη κινητοποίηση για την μεταφορά των τραυματιών στην Λέρο.

Τρεις αλλοδαποί τραυματίστηκαν μετά την προσάραξη του σκάφους τους σε ξέρα στους Λειψούς.

Συγκεκριμένα πρόκειται για βοητικό ταχύπλοο σκάφος θαλαμηγού (σημ: τέντερ), με σημαία Μάλτας με τρεις επιβάτες που έπεσε σε ξέρα νότια των Λειψών.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τους τραυματίες, δύο από τους οποίους μεταφέρθηκαν με βοηθητικό σκάφος και ένας με πλωτό του Λιμενικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου.

Κανένας δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές την στιγμή του ατυχήματος.

