Τροχαίο – Αίγιο: Νεκρή συνεπιβάτης αγροτικού (εικόνες)

Τραγικό τέλος για γυναίκα που επέβαινε σε αγροτικό όχημα, το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 4.30 το απόγευμα στο 175ο χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών, κοντά στο ύψος του Αιγίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο.

Νεκρή είναι η συνεπιβάτιδα του αγροτικού οχήματος.

Το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Επί τόπου βρέθηκαν και άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Πηγή: tempo24.news

