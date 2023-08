Τρίκαλα

Κακοκαιρία στη Τρίκαλα: Καταστροφές από το χαλάζι και την καταιγίδα (βίντεο)

Δρόμοι λιμνάζουν σε τρία χωριά και σημειώθηκαν καταστροφές σε στέγες, στάβλους και καλλιέργειες.

Ισχυρή καταιγίδα συνοδευόμενη από πολύ δυνατό αέρα και εξελισσόμενη σε ισχυρή χαλαζόπτωση, έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου τα χωριά του Πλατάνου, του Ριζώματος και του Αρδανίου στο Νομό Τρικάλων.

Κάτοικοι από το χωριό Πλάτανος, επικοινωνώντας με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα trikalaola.gr, περιέγραψαν το μέγεθος της καταστροφής λέγοντας ότι οι δρόμοι λιμνάζουν και ότι η αιφνίδια κακοκαιρία έπληξε καλλιέργειες καπνού και αμπέλου, ξήλωσε σκεπές κατοικιών και σταβλικών εγκαταστάσεων, έσπασε δέντρα, κατέστρεψε ολοσχερώς ένα πάρκο φωτοβολταϊκών πάνελ και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε τρεις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: Trikalaola.gr

