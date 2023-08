Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: Διαρρήκτης “έδρασε” τις ώρες της εκκένωσης

Εκμεταλλεύτηκε την αποχώρηση των ενοίκων για την ασφάλειά τους και τους... άδειασε το σπίτι.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Λάβαρα, στον Έβρο, κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών.

Το χωριό μετά από μήνυμα του 112 εκκενώθηκε και τότε ένας άνδρας βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ένας 24χρονος, μπήκε σε σπίτι που εκκενώθηκε από τους ενοίκους του και κυριολεκτικά το άδειασε.

Όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Βόριεας Ελλάδας theopinion.gr , σ έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι στις 23 Αυγούστου ο νεαρός αφαίρεσε από οικία του χωριού, που ήταν ακατοίκητη, πλήθος κοσμημάτων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο κι ένα μαχαίρι με χειρόγραφη αποτύπωση.

Σε βάρος του οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία.

Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

