Χανιά: Αστυνομικός συνελήφθη για χρηματισμό

Ένας αστυνομικός και ο γιος του συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για χρηματισμό.

Χειροπέδες σε έναν αστυνομικό πέρασαν συνάδελφοί του από τη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, κατηγορείται για διαφθορά.

Ειδικότερα ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία που έφτασε στην διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός του ζήτησε μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 30.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι θα τον βοηθούσε να κέρδισε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για μια καντίνα στους Αγίους Αποστόλους ξεκίνησαν έρευνες για τη δράση του αστυνομικού.

Μετά την καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός ξεκίνησε να παρακολουθείται ώσπου το απόγευμα της Κυριακής στήθηκε επιχείρηση από την αστυνομία και συνελήφθη παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο φερόμενο ως θύμα και στους εμπλεκόμενους της υπόθεσης ώστε χθες ο επιχειρηματίας να παραδώσει μέρους του χρηματικού ποσού που του είχε ζητηθεί στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους.

Έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το φερόμενο ως θύμα παρέδωσε στο σπίτι του αστυνομικού 8.000 ευρώ τα οποία όμως ήταν προσημειωμένα.

Λίγο αργότερα αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του όπου σύμφωνα με πληροφορίες σπάζοντας την πόρτα και προχώρησαν στην σύλληψη του ανώτερου αξιωματικού καθώς και του γιου του.

Σήμερα το πρωί οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα οδηγηθούν στον ανακριτή.

Πηγή: flashnews.gr

