Λασίθι: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονου από δύο μικρά παιδιά

Χειροπέδες στους γονείς των παιδιών πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά την καταγγελία του 5χρονου.

Έρευνα για την υπόθεση που κατήγγειλε ένας 5χρονος κάνουν οι Αρχές στο Λασίθι.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών, οδήγησαν σε μία ταράτσα ένα 5χρονο αγοράκι και αφού του κατέβασαν το παντελόνι, προσπάθησαν να το πειράξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε στις 26 Αυγούστου σε χωριό της ΠΕ Λασιθίου με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη των γονιών των δύο παιδιών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Για την υπόθεση υπήρξε και παρέμβαση του Εισαγγελέα.

