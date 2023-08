Χανιά

Χανιά: Προφυλακιστέος ο επίορκος αστυνομικός

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του επίορκου αστυνομικού που εκβίαζε πολίτες. Σοκαριστικοί διάλογοι με θύματα του

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά την απολογία του ο 53χρονος αστυνομικός που συνελήφθη την Κυριακή στα Χανιά για υπόθεση χρηματισμού και εκβιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 53χρονος αστυνομικός είναι για εκβίαση κατ’ επάγγελμα, δωροληψία υπαλλήλου που αντίκειται στα καθήκοντά του και παράβαση καθήκοντος.

Μαζί με τον 53χρονο αστυνομικό συνελήφθη και ο 29χρονος γιος του, ειδικός φρουρός, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος χθες το πρωί μετά την απολογία του.

Επί σειρά ετών φαίνεται ότι δρούσε ανενόχλητος ο επίορκος αστυνομικός, που εκβίαζε πολίτες στα Χανιά, με στόχο το οικονομικό όφελος. Ένα ζευγάρι που λειτουργεί καντίνα αναγκάστηκε να του δώσει 16.500 ευρώ για να μην μπλοκάρει την άδειά τους σε επικείμενο διαγωνισμό του δήμου.

Το ζευγάρι τον κατήγγειλε στην αστυνομία, όταν τους ζήτησε άλλα 7.900 ευρώ, με τους αδιάφθορους να πιάνουν τον ίδιο και τον γιο του επ’αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβαναν τα χρήματα. Μάλιστα, ο επίορκος δεν δίστασε να εξαπολύσει απειλές κατά των αδιάφθορων, λέγοντας «Θα έρθω στο σπίτι σου μ…….α και θα σε γ…….ω και σένα και τα παιδιά σου. Δεν ξέρεις με ποιον τα έβαλες. Σου ετοιμάζω την κάσα».

