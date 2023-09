Κυκλάδες

Φωτιά στην Αντίπαρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση

-

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Αντίπαρο σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην παραλία Σωρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε όχημα, ωστόσο στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα