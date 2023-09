Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Άντρας έπεσε σε χαράδρα μπροστά στα μάτια του πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε ο άνδρας στη χαράδρα και ποιος τον εντόπισε.

-

(αρχείου)

Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικής στη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Μακρακώμης, για τον εντοπισμό 54χρονου που έπεσε σε χαράδρα μεγάλους βάθους και αδυνατούσε να επικοινωνήσει για βοήθεια.

Η περιπέτεια του 54χρονου ξεκίνησε στις 10:00’ το πρωί της Κυριακής όταν πήγε με τον 83χρονο πατέρα του να δει κάποια κτήματα στην ορεινή περιοχή. Σε μια στιγμή ο 54χρονος, έπεσε σε απότομη πλαγιά, φεύγοντας πολλά μέτρα από τον αγροτικό δρόμο από όπου αδυνατούσε να ειδοποιήσει για βοήθεια.

Ο ηλικιωμένος πατέρας του κατάφερε να φτάσει περί τις 2 το μεσημέρι στον κεντρικό δρόμο όπου ειδοποίησε κάποιους ανθρώπους κι αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία.

Τελικά αστυνομικός από το ΑΤ Σπερχειάδας, κατάφερε λίγο πριν τις 3:30’ το μεσημέρι να φτάσει τον 54χρονο και να του προσφέρει νερό και πρώτες βοήθειες, αφού πρώτα τον ενημέρωσαν να καλέσει από το κινητό του το «112» ώστε να εντοπιστεί το ακριβές στίγμα του σημείου όπου βρισκόταν.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, ανέλαβαν επίσης το έργο της ανάσυρσης του 54χρονου, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί ωστόσο λόγω του δύσβατου του μέρους χρειάζεται βοήθεια για να φτάσει στο δρόμο.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο “Σκοπελίτης”…. δαμάζει τα κύματα του Αιγαίου (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου” - πατήρ Αντώνιος: ξεκινά η πρώτη δίκη για κακοποίηση παιδιών

Τροχαίο - Νεκρός αστυνομικός: Πώς έχασε την ζωή του ο πολύτεκνος πατέρας (εικόνες)