Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: “Δεν έχω επικοινωνία μαζί τους εδώ και ώρες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση για εγκλωβισμένους ηλικιωμένους και ένα 6χρονο παιδί σε ξενοδοχείο

-

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στον Βόλο αλλά και την ευρύτερη περιοχή με τις Αρχές της πρωτεύουσας της Μαγνησίας να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Γυναίκα σε τηλεφωνική επικοινωνία με το "Καλοκαίρι Μαζί" έκανε έκκληση στον αέρα για εγκλωβισμένους συγγενείς της που βρίσκονται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου.

"Έχουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους αρκετές ώρες. Είναι δύο ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί 6 ετών" ενώ τόνισε πως "βρίσκονται μέσα στα δωμάτια τη στιγμή που η θάλασσα έχει ανέβει στο δρόμο και δεν υπάρχει ρεύμα και νερό στην περιοχή".

"Κάνω έκκληση να βοηθήσουν οι αρμόδιες αρχές γιατί δεν ξέρω πόσοι άλλοι άνθρωποι είναι σε αντίστοιχη κατάσταση" είπε χαρακτηριστικά.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο της Μαγνησίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτός από τη μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, επιβάλλεται από τις 11:20 και σε όλη την περιοχή του Πηλίου και την ορεινή Μαγνησία γενικότερα, λόγω της επιδείνωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Νεότερο μήνυμα του 112 αναφέρει ότι "με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του Νομού Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων".

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Με εντολή της @hellenicpolice απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του νομού #Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2023





200 τόνοι νερού σε 24 ώρες

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στον Βόλο, 300 στην Πορταρία και 516 στη Ζαγορά Πηλίου με τον μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να σχολιάζει ότι «δεν θυμάμαι άλλη φορά σε 24 ώρες 500χιλιοστά βροχής και θα βρέχει έντονα για πολλές ώρες ακόμα !!!». Όπως είιπε, δε, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής μέσα σε δύο ώρες το πρωί της Τρίτης έπεσαν 12.000 κεραυνοί σε Λάρισα και Βόλο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι εγκλωβισμένοι στο χωρίο 110 άνθρωποι.





Ειδήσεις σήμερα



Κακοκαιρία Daniel: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

“Επέλαση” της κακοκαιρίας “Daniel” την Τρίτη